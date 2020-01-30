Преступление и указание: в Кремле пояснили освобождение Иссахар

Израильтянка Наама Иссахар, ранее приговоренная в России к 7,5 года за контрабанду наркотиков, была помилована в том числе потому, что не пересекала границу нашей страны. Об этом Владимир Путин заявил на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 30 января. По его словам, особую роль в вопросе освобождения девушки сыграл иерусалимский патриарх Феофил III, который передал главе РФ письмо от матери девушки. Встреча Владимира Путина и Беньямина Нетаньяху прошла в Москве, куда израильский премьер-министр прилетел из Вашингтона. Он рассказал главе РФ — первому из мировых лидеров — о деталях «сделки века».

Две встречи в неделю

Лидеры двух стран традиционно встречаются часто. Буквально неделю назад, 23 января, Владимир Путин посетил Иерусалим, где с Биньямином Нетаньяху не только обсудил политические вопросы, но еще и торжественно открыл памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Подписанный на днях президентом РФ указ об освобождении израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд признал виновной в контрабанде наркотиков, по сути, лишил открытую часть переговоров какой-либо интриги.

Встреча в Кремле началась с вручения Владимиром Путиным цветов супруге Биньямина Нетаньяху Саре. После этого президент и премьер кратко обсудили прошедшие мероприятия в Иерусалиме и обменялись любезностями.

— Хочу еще раз поблагодарить вас, вас лично, потому что я знаю, что вы были одним из организаторов создания памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме. И памятник очень достойный, и место вы подобрали отличное, и, конечно, процедура была очень впечатляющей и эмоциональной, — начал Владимир Путин.

Биньямин Нетаньяху в ответном слове подчеркнул, что совместные встречи лишь символизируют укрепление отношений между странами.

— Мы все будем помнить ваши трогательные слова во время церемонии открытия памятника в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда. Вы говорили о вашей семье, о вашей личной судьбе, а также об общей судьбе тех людей, которые пережили блокаду Ленинграда. После того вы выступили еще раз с волнительной, важной речью на 75-летии освобождения Освенцима. Это вещи, которые мы будем помнить, — заявил премьер-министр Израиля.

Спустя некоторое время Владимир Путин посчитал необходимым вернуться к теме помилования израильтянки и пояснить в присутствии журналистов причины принятого им решения. Оно было неоднозначно воспринято в российском обществе, так как в ноябре 2019 года власти Израиля экстрадировали в Соединенные Штаты гражданина РФ Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях.

— Господин премьер-министр, вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, — за наличие у нее запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского патриарха, который мне привез письмо от мамы этой девушки. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан, — подчеркнул Владимир Путин. — Она — слава богу, для нее это очень хорошо — не пересекала даже границу Российской Федерации, всё это было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой.

Биньямин Нетаньяху, для которого возвращение девушки на родину стало возможностью заработать дополнительные очки на внутриполитической арене, поблагодарил главу РФ от имени всего израильского народа за быстрое решение. Наама Иссахар подала прошение о помиловании на имя российского президента 25 января. С аналогичной просьбой к Владимиру Путину также обратился президент ближневосточной страны Реувен Ривлин.

К слову, после переговоров в Кремле израильский премьер-министр встретился с Наамой Иссахар. Свидание оказалось настолько душевным, что многие и вовсе забыли о причинах задержания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево израильтянки, направлявшейся из Дели в Тель-Авив (в ее багаже нашли 9,6 г гашиша). По информации израильских СМИ, девушка вылетела домой на одном самолете с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Рассказал о сделке

Разумеется, переговоры предоставили лидерам шанс обсудить и ключевые международные вопросы. Перед тем как мероприятие перешло в закрытый формат, российский лидер подчеркнул, что визит Биньямина Нетаньяху предоставляет возможность остановиться и на двусторонней повестке.

— Идут переговоры между Израилем и комиссией ЕврАзЭС о зоне свободной торговли. Развиваются наши двусторонние отношения в области экономики и в области гуманитарных связей. Вы были инициатором нескольких направлений этого сотрудничества. Всё это развивается достаточно активно, — обратился Владимир Путин к премьер-министру Израиля.

Биньямин Нетаньяху добавил, что Владимир Путин — первый мировой лидер, с которым он встречается после посещения Вашингтона и объявления американским президентом «сделки века». По итогам переговоров официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, однако, только сообщил, что Москва продолжит анализировать план по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, подготовленный администрацией Белого дома.

Шансы «сделки века» на успех весьма ограничены, поскольку палестинская сторона не была задействована на этапе подготовки плана, уверен востоковед Роланд Биджамов. Тем не менее сам факт выдвижения инициативы уже можно считать политическим успехом для Дональда Трампа. Если даже план будет отвергнут, то американский лидер не окажется в проигрыше, проявив себя в качестве миротворца, заявил «Известиям» эксперт.

Источник: Газета Известия