Преступники плыли по океану на тонне кокаина и попались

1 октября 2019     41
Преступники плыли по океану на тонне кокаина и попались

Затонувшие у берегов Колумбии наркоторговцы оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым 1,2 тонны кокаина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представители колумбийского военно-морского флота (ВМФ) обнаружили трех мужчин в 55 километрах от города Тумако. Пострадавшие объяснили, что их лодку накрыла большая волна, после чего они около трех часов провели в Тихом океане, держась за черные пакеты с наркотиками.

Преступников подняли на сушу и оказали медицинскую помощь. Полиция осмотрела многочисленные пакеты и нашла внутри 1,2 тонны кокаина. Мужчин немедленно арестовали и взяли под стражу. По данным местной прессы, их подозревают в обороте наркотиков. На данный момент неизвестно, выдвинуты ли против них официальные обвинения.

Отмечается, что один человек с затонувшего судна бесследно исчез. ВМФ ведет поиски.

В сентябре сообщалось, что крупный тюлень помог австралийской полиции поймать контрабандистов, которые везли наркотики. Он напугал преступников громким ревом и преградил им путь.

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Источник: Лента.Ру

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