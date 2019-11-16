Префект полиции пообещал жесткий ответ на беспорядки в Париже

16 ноября 2019     11
Префект полиции пообещал жесткий ответ на беспорядки в Париже

Полицейские жестко ответят на беспорядки, которыми сопровождается в субботу акция протеста движения «желтых жилетов» в районе площади Италии в Париже. Об этом заявил префект полиции французской столицы Дидье Лаллеман.

По его словам, прячущие свои лица и бросающие камни в полицейских будут арестованы. «Я призываю тех, кто находится на площади и не имеет дурных намерений, покинуть ее как можно быстрее», — цитирует его в субботу, 16 ноября, BFMTV.

Покинуть площадь можно по бульвару Италии, уточнил он, добавив, что другие выходы заблокированы. К 15:00 по местному времени (17:00 мск) был задержан 61 человек, в отношении 70 выписаны штрафы.

Столкновения манифестантов и полиции продолжаются на площади Италии в 13-м округе Парижа. Протестующие выстроили баррикады из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем начали их поджигать. Тушить огонь приехал пожарный расчет.

В других районах французской столицы обстановка спокойная.

В субботу во Франции проходит 53-й общенациональный день протеста движения «желтых жилетов». Первая акция их сторонников состоялась 17 ноября 2018 года. Тогда на улицы Франции вышли около 280 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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