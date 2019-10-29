Приговоренного к пожизненному сроку насильника случайно выпустили из тюрьмы

29 октября 2019     21
Приговоренного к пожизненному сроку насильника случайно выпустили из тюрьмы

Отбывающего пожизненный тюремный срок за изнасилование американского заключенного «по ошибке» выпустили на свободу. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 25 октября в Рейдсвилле, штат Джорджия. В департаменте исправительного учреждения штата заявили, что власти задействовали все ресурсы для поисков Тони Майкона Мунос-Мендеса (Tony Maycon Munoz-Mendez).

31-летний осужденный был приговорен к пожизненному заключению в 2010 году за изнасилование и за растление малолетних.

В августе сообщалось, что жительница американского штата Невада по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила миллионную компенсацию. В 1980 году 29-летнюю Кэти Вудс (Cathy Woods) приговорили к 35 годам лишения свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл (Michelle Mitchell).

В 2015 году обнаруженный на месте преступления окурок подвергли ДНК-экспертизе и выявили имя настоящего убийцы Мишель Митчелл. Им оказался Родни Холбауэр (Rodney Halbower), подозреваемый в изнасиловании и убийстве еще пяти женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению за убийства 17-летней Полы Бакстер (Paula Baxter) и 18-летней Вероники Кашо (Veronica Cascio).

Источник: Лента.Ру

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