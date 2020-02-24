Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для не уважающих себя звезд

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что конкурс «Евровидение» нужен тем артистам, которые еще не добились больших успехов. Его слова приводит Ura.ru.

Продюсер отметил, что не следит за песенным конкурсом, поскольку считает его «телевизионной фантазией на тему музыки». Он также добавил, что «Евровидение» не имеет ничего общего с современными трендами. «Уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение», — заявил он.

По мнению Пригожина, конкурс создавался для того, чтобы появилась возможность доставить музыку широкой аудитории. Однако сегодня такую возможность предоставляет интернет, добавил он.

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3 февраля стало известно, что в шорт-лист артистов, претендующих на участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» от России, попали группа Little Big и певица Полина Гагарина. Также в списке — 29-летняя Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT, 25-летний Димаш Кудайберген из Казахстана и 35-летняя звезда шоу «Голос» Александр Панайотов. Артиста, который будет представлять Россию на вокальном состязании, выберет из шорт-листа Первый канал.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме.

Источник: Лента.Ру