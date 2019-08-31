Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

31 августа 2019     9
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Кикабидзе признался, что хотел бы разрушить российскую власть, однако ему нужны единомышленники. Артист заявил, что не посещал Россию с 2008 года, поскольку у него «есть гордость». По его словам, он с теплом относится к россиянам, однако не любит политику официальной Москвы. Также певец считает, что жителям России нужно избавиться от советского менталитета.

Пригожина возмутили слова Кикабидзе о России. «Я возмущен и негодую. Его комментарии вызывают у меня шок. Это старческий маразм, — заявил продюсер в интервью радиостанции «Говорит Москва». — Это идиотизм высшей меры. Мы познакомились во время войны в Грузии. Ему Россия протянула руку». Он также добавил, что 81-летний Кикабидзе стал знаменитым благодаря СССР и России.

«Почему он решил, что Грузия свободна? — рассуждает 50-летний Пригожин. — Маленькие карликовые страны всегда кому-то принадлежат. Быть Швейцарией не получится. Грузия либо будет под НАТО, либо под Россией».

В конце августа сообщалось, что Иосиф Пригожин вступился за устроившего скандал на репетиции Филиппа Киркорова. Он заявил, что подготовка номера — интимный момент, на котором не должны присутствовать журналисты. Продюсер признался, что у него самого иногда возникает желание «прибить людей за дезорганизацию».

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Источник: Лента.Ру

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