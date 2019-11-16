Пригожин оценил шансы Бузовой спеть на «Евровидении»

16 ноября 2019     28
Пригожин оценил шансы Бузовой спеть на «Евровидении»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал идею певицы Ольги Бузовой выступить на конкурсе «Евровидение». Его слова приводит НСН.

Пригожин отметил, что певица может участвовать в конкурсе, если есть желание, и запретить ей никто не может. Кроме того, на «Евровидение» уже отправляли «людей похуже», добавил продюсер. «Ведь “Евровидение” это давно не про голос, то есть ей он не обязателен, это про песню», — пояснил он. По словам Пригожина, сегодня зрителям важно увидеть яркое шоу.

При этом продюсер выразил надежду, что Бузова подтянет свой вокал, поскольку на конкурсе запрещено выступать под фонограмму.

Ранее певица на одном из своих концертов перед исполнением авторского трека рассказала, что споет на конкурсе «Евровидение». «Это мой первый англоязычный трек, это было в 2017 году», — сказала Бузова, стоя на сцене. Она уверила поклонников, что это не последняя ее песня на английском языке. «Следующую песню на английском я буду петь на Евровидении», — анонсировала свое участие Бузова, не добавив, в каком именно году она собирается представить Россию.

Источник: Лента.Ру

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