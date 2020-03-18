Приезжающие во Вьетнам россияне будут проходить карантин

В связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV2 граждане России, прибывшие во Вьетнам, будут помещаться на карантин. Об этом в среду, 18 марта, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ во Вьетнаме Алексей Фалунин.

«Консульское управление МИД Вьетнама по телефону уведомило посольство о том, что начиная с 00:00 18 марта все прибывающие в страну граждане России будут в обязательном порядке помещаться в 14-дневный карантин», — приводит его слова ТАСС.

Фалунин напомнил, что 17 марта власти Вьетнама приняли решение о прекращении выдачи виз в течение месяца. В российском посольстве в Ханое допускают, что Вьетнам может ввести ограничения и на безвизовый въезд в страну. Кроме этого, в соответствии с распоряжением местных властей, гостиницы в курортных зонах Вьетнама прекратили прием туристов.

В настоящий момент во Вьетнаме действует режим эпидемиологической угрозы: закрыты детские сады, школы и вузы, отменены массовые мероприятия.

По данным Worldometers, во Вьетнаме к настоящему моменту количество зараженных коронавирусом составляет 66. О смертельных случаях не сообщается.

Возникшая в Китае вспышка заболевания СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-COV-2, признана пандемией.

Случаи заражения фиксируются по всему миру. Всего заболели более 198 тыс. человек, скончались около 8 тыс., выздоровели более 79 тыс.

В России зарегистрированы 114 случаев заболевания.

По словам японского эпидемиолога Сато Акихиро, худшим вариантом развития пандемии COVID-19 станет превращение инфекции коронавируса в сезонное заболевание. Он отметил, что заболевание крайне опасно для пожилых людей. Именно среди этой категории самая высокая смертность — погибают 16–17% заболевших старше 80 лет. Кроме того, в Италии 98% всех погибших от коронавируса — люди в возрасте от 60 лет.

Источник: Газета Известия