Приемные часы в МФЦ сократят в Псковской области из-за коронавируса

В МФЦ Пскова и Великих Лук с 16 марта сократили приемные часы по живой очереди. Это входит в список мер, направленных на снижение рисков распространения вирусных инфекций, в том числе нового коронавируса.

Как пишет Псковская лента новостей со ссылкой на МФЦ, ежедневно центры посещают более 1 тыс. человек. Поэтому решение о переводе приема только по предварительной записи – острая необходимость. Время, которое жители проводят в общественном месте, должно быть максимально минимизировано.

Сначала на предварительную запись переведут рабочие субботы в Пскове и Великих Луках. Попасть на прием без предварительной записи нельзя будет уже 21 марта.

Источник: Газета Известия