Призер чемпионата мира вспомнил о тайном знании русских людей

Серебряный призер чемпионата мира в составе сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил о выступлениях с россиянином Романом Павлюченко в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур». Его слова приводит «Чемпионат.com».

Ван дер Варт рассказал, как Павлюченко гонял на автомобиле в снежную погоду, и посчитал, что это тайное знание доступно только русским. «Он все время ездил на белом Lamborghini, даже когда шел снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: “Пуууф”. Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу», — заявил он.

Ван дер Варт вместе со сборной Нидерландов становился бронзовым призером первенства Европы-2004 и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. На его счету также победа в чемпионате страны в составе амстердамского «Аякса». Футболист выступал вместе с Павлюченко в «Тоттенхэме» с 2010-го по 2012-й.

Источник: Лента.Ру