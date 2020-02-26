Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского отпустили домой

26 февраля 2020     19
Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского отпустили домой

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, проходящему по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принято по ходатайству следователя, который счел возможным отпустить фигуранта из СИЗО под домашний арест.

Представитель следствия обосновал ходатайство тем, что Коновалов дал признательные показания.

Бывший полицейский заявил, что подбросил журналисту наркотики по указанию своего начальника — Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления. Коновалов в своих показаниях утверждает, что подложил сверток в запрещенным веществом в рюкзак Голунову во время задержания 6 июня 2019 года. А также подбросил кокаин в квартиру журналиста.

Материалы по теме

17:39 — 11 июня 2019

Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин считает, что Коновалов дал эти показания под давлением следствия. Ляховец отрицает свою вину.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

11 дворов в районе парка 60-летия СССР в Севастополе благоустроят
11 дворов в районе парка 60-летия СССР в Севастополе благоустроят

В Севастополе продолжается комплексное благоустройство территории вокруг парка 60-летия СССР. Какими темпами идут работы во дворах, сегодня проверил заместитель губернатора …


Как Севастополь противостоит коронавирусу, рассказал вице-губернатор города
Как Севастополь противостоит коронавирусу, рассказал вице-губернатор города

Российским туристам не рекомендуют ездить на север Италии, в Иран и Южную Корею. В последние дни там обострилась ситуация с …


Севастопольцев приглашают к участию в создании памятников и арт-объектов
Севастопольцев приглашают к участию в создании памятников и арт-объектов

1 марта стартует Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след».  Каждый желающий может придумать и установить новый арт-объект в своём …


Из-за штормового ветра в Севастополе остановят паром
Из-за штормового ветра в Севастополе остановят паром

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 16:30 26 февраля движение парома «Артбухта – Северная» будет приостановлено. Пассажирские катера продолжают …


Стала известна судьба прожившей всю жизнь в московской клинике девочки
Стала известна судьба прожившей всю жизнь в московской клинике девочки

Пятилетняя девочка, которая всю жизнь прожила в московской клинике, по-прежнему находится в центре «Мать и дитя». О ее судьбе рассказала …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты