Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского отпустили домой

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему полицейскому Денису Коновалову, проходящему по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принято по ходатайству следователя, который счел возможным отпустить фигуранта из СИЗО под домашний арест.

Представитель следствия обосновал ходатайство тем, что Коновалов дал признательные показания.

Бывший полицейский заявил, что подбросил журналисту наркотики по указанию своего начальника — Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления. Коновалов в своих показаниях утверждает, что подложил сверток в запрещенным веществом в рюкзак Голунову во время задержания 6 июня 2019 года. А также подбросил кокаин в квартиру журналиста.

Материалы по теме

17:39 — 11 июня 2019

Адвокат Ляховца Алексей Коврижкин считает, что Коновалов дал эти показания под давлением следствия. Ляховец отрицает свою вину.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру