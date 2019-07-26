Призраки прошлого: Офелия, Видок и Паваротти

Всё новое — это хорошо забытое старое. На этой неделе в российский прокат вышли фильмы по мотивам шекспировского «Гамлета» и романа «Без семьи», феерический боевик про сыщика Видока и проникновенный рассказ о жизни Лучано Паваротти. А также вернулся на экраны хит Финчера «Бойцовский клуб». «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в эти выходные.

«Приключения Реми»

Роман Гектора Мало «Без семьи» уже почти полтора века остается популярным, о чем говорит и количество его экранизаций. В основном они французские, но существует, например, аниме-адаптация, а в СССР был снят музыкальный телефильм Владимира Бортко с Зиновием Гердтом и Еленой Соловей. Последней заметной постановкой стал французский сериал 2000 года, где пожилого бродячего музыканта Виталиса, который учит Реми музыке и жизни, сыграл Пьер Ришар.

В новой версии злоключений сироты Реми тоже впечатляющий ансамбль. Здесь и красавицы Ледуайен и Санье (обе известны по мюзиклу Франсуа Озона «8 женщин»), и тот самый Жак Перрен, который уже много лет снимает как режиссер лучшие документальные фильмы о природе : «Птицы», «Океаны», «Времена года». Тут он пожилой Реми, который сам рассказывает свою историю, и, чтобы услышать волшебный голос Перрена, стоит найти сеанс без дубляжа. Виталиса играет один из лучших французских актеров Даниэль Отой.

Режиссер: Антуан Блоссье

В ролях: Даниель Отой, Малом Пакуин, Виржини Ледуайен, Жонатан Заккаи, Жак Перрен, Людивин Санье

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«Видок: Охотник на призраков»

Российское название фильма (в оригинале — «Император Парижа») обманчиво намекает на то, что нас ждет фэнтезийный блокбастер вроде боевика Тимура Бекмамбетова «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». Но никаких привидений здесь ждать не стоит: это вполне традиционная история о реально существовавшем человеке Эжене Франсуа Видоке. Он жил в XIX веке и сначала был отъявленным рецидивистом и грозой полиции, а потом его завербовало правительство и он превратился в суперсыщика, знакомого со всеми уловками криминального мира.

Роль этого выдающегося человека исполнил Венсан Кассель, а его придворную музу играет Ольга Куриленко. Среди актеров стоит отметить также Дени Лавана, альтер эго режиссера Леоса Каракса. В фильме много экшена, включая драки и перестрелки, хотя «Видок» 2001 года с Депардье в главной роли был всё же утонченнее.

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

В ролях: Венсан Кассель, Патрик Шене, Аугуст Диль, Ольга Куриленко, Дени Лаван

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«Паваротти»

Режиссер Рон Ховард всегда был далек от документалистики и прославился игровыми лентами. Среди них «Игры разума», «Код да Винчи», «Аполлон-13», «В сердце моря» и — провальный спин-офф о Хане Соло из франшизы «Звездные войны». После него Ховард решил перевести дыхание и сделать что-то новое — например, документальную кинобиографию великого и, что не менее важно, невероятно популярного тенора Лучано Паваротти.

Картина построена как житие. В ней рассказывается, как Паваротти всего себя посвятил искусству и добился того, чтобы опера перестала быть увлечением для избранных. Благотворительные миссии и концерты с рок-звездами давались Паваротти не менее легко, чем самые замысловатые места в сочинениях величайших композиторов. За два часа невозможно рассказать обо всех подробностях его блестящей карьеры, но великолепная музыка, редкие хроникальные материалы и, главное, обескураживающе яркая личность певца покоряют даже тех, кто обычно равнодушен к опере.

Режиссер: Рон Ховард

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«Офелия»

На этой неделе вышел еще один релиз, непосредственно связанный с брендом «Звездные войны». Главную героиню новой трилогии Рэй играет актриса Дэйзи Ридли, и она все эти годы была так занята работой в диснеевском проекте, что едва успевала сниматься где-то еще. Посмотреть экранизацию романа Лизы Кляйн по мотивам «Гамлета» стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть, как Ридли воплощает образ Офелии. Дочь Полония здесь получилась более молодой, смелой и страстной, чем ее обычно изображают в постановках по Шекспиру. А Гамлет в исполнении Джорджа МакКэя так просто мальчишка. Вероятно, таким его и могли бы видеть участники тех событий, если бы эта драма произошла на самом деле.

Феминистский фильм сильно уступает оригинальной пьесе, и странно было бы ожидать обратного. Однако это прочтение «Гамлета» заставляет взглянуть иначе на канонический текст. А заодно признать, что в более традиционной его киноверсии Ридли тоже смотрелась бы неплохо.

Режиссер: Клэр Маккарти

В ролях: Дэйзи Ридли, Наоми Уоттс, Клайв Оуэн, Том Фелтон, Джордж МакКэй

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«Бойцовский клуб»

Прокат классических фильмов для России по-прежнему экзотика, поэтому любимые хиты идут при полных залах. Только в этом году на больших экранах можно было посмотреть картины «Асса» Сергея Соловьева, «Апокалипсис сегодня» Копполы, «Зеркало» Тарковского, лучшие мультфильмы Миядзаки.

Шизофренический триллер Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» по одноименному роману Чака Паланика — самый новый в этом ряду. Он официально был выпущен у нас в 2000 году, когда Dolby-кинотеатров в стране почти не было, зато стал невероятно популярен на видео. Можно только позавидовать тем, кто впервые познакомится с этим фильмом так, как это должно было произойти много лет назад: с идеальным качеством изображения и с оригинальным звуком. Они смогут ощутить истинный трепет от того, как на самом деле звучит знаменитая фраза: «Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе».

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Зэк Гренье, Холт Маккэллани, Джаред Лето

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