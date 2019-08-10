Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

10 августа 2019     11
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Презентация комплекса состоялась на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр. Во время демонстрации пара вооруженных «Кинжалом» высотных истребителей Миг-31К прикрывали штурмовую авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника. На полигоне было установлено около 60 целей 12 типов.

«Кинжал» вместе с другими видами вооружения в послании Федеральному собранию в марте 2018 года представил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал его идеальным оружием. Головка самонаведения, установленная на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, позволяет ракете поражать цель типа «корабль» с отклонением один метр от точки цели.

Ракета имеет возможность развивать скорость в десять Махов и преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. С конца 2017 года десять самолетов-перехватчиков МиГ-31К с «Кинжалами» несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

Источник: Лента.Ру

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