Приморскому леснику подкинули на крыльцо двух медвежат

Леснику Красноармейского района Приморья подбросили на крыльцо двух медвежат. Сотрудники охотнадзора 20 марта передали подкидышей центру реабилитации диких животных «Тигр» в поселке Алексеевка.

Как сообщает центр реабилитации на своей странице в Instagram, малышей гималайского медведя нашли в картонной коробке. Их возраст – полтора месяца. Вес одного из них составляет 3,9 кг, второго – 4,1 кг, пишет РИА «Восток-Медиа».

Специалисты отмечают, что внешних повреждений у медвежат не обнаружено. У них отличный аппетит и в таком возрасте их нужно кормить каждые четыре часа.

Ранее в марте в приморском нацпарке «Земля леопарда» подсчитали медведей. Ученые смогли выяснить численность благодаря фотоловушкам, их в заповеднике более 400.

Источник: Газета Известия