Приморскому леснику подкинули на крыльцо двух медвежат

20 марта 2020     25
Приморскому леснику подкинули на крыльцо двух медвежат

Леснику Красноармейского района Приморья подбросили на крыльцо двух медвежат. Сотрудники охотнадзора 20 марта передали подкидышей центру реабилитации диких животных «Тигр» в поселке Алексеевка.

Как сообщает центр реабилитации на своей странице в Instagram, малышей гималайского медведя нашли в картонной коробке. Их возраст – полтора месяца. Вес одного из них составляет 3,9 кг, второго – 4,1 кг, пишет РИА «Восток-Медиа».

Специалисты отмечают, что внешних повреждений у медвежат не обнаружено. У них отличный аппетит и в таком возрасте их нужно кормить каждые четыре часа.

Ранее в марте в приморском нацпарке «Земля леопарда» подсчитали медведей. Ученые смогли выяснить численность благодаря фотоловушкам, их в заповеднике более 400.

Источник: Газета Известия

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