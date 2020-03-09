Принудительный спуск лавин организовали в Кировске

9 марта 2020     5
Принудительный спуск лавин организовали в Кировске

В Кировске начался принудительный спуск лавин. «До завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» (г. Айкуайвенчорр)», — сообщает ЕДДС Кировска.

Планируется полностью ограничить движение транспорта по объездной дороге № 7 Кировск — 23-й км, а также временно ограничить движение по автодороге Кировск — 23-й км, передает ИА «Би-порт». Людей просят не находиться в опасной зоне.

Как сообщалось 4 марта, три итальянских туриста погибли в Местийском муниципалитете Грузии после схода лавины. Группа лыжников оказалась в запретной зоне в районе вершины Тетнульд. Под лавину попали шесть человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп сравнил коронавирус с гриппом
Трамп сравнил коронавирус с гриппом

Президент США Дональд Трамп сравнил коронавирус с гриппом в своем Twitter-аккаунте. По его словам, в 2019 году от гриппа скончались …


В НАТО отметили снижение напряженности в Идлибе
В НАТО отметили снижение напряженности в Идлибе

В НАТО отметили снижение напряженности в сирийском Идлибе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи …


Логинов порассуждал о завершении карьеры
Логинов порассуждал о завершении карьеры

Российский биатлонист Александр Логинов порассуждал о завершении спортивной карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ». Логинов признал, что для него это …


Россия пошлет Ирану маски для борьбы с коронавирусом
Россия пошлет Ирану маски для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве исламской …


Принудительный спуск лавин организовали в Кировске
Принудительный спуск лавин организовали в Кировске

В Кировске начался принудительный спуск лавин. «До завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты