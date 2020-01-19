Принц Гарри и Меган Маркл не будут использовать свои титулы

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать свои титулы, сообщила 18 января пресс-служба Букингемского дворца.
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Источник: Газета Известия
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать свои титулы, сообщила 18 января пресс-служба Букингемского дворца.
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Источник: Газета Известия
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