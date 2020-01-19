Принц Гарри и Меган Маркл не будут использовать свои титулы

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать свои титулы, сообщила 18 января пресс-служба Букингемского дворца.

Amazon разработает систему оплаты покупок с помощью ладони Компания Amazon разработает систему, через которую покупки можно будет оплачивать с помощью ладони. Об этом сообщает The Wall Street Journal. …



Национальный архив США замазал слово «Трамп» на фото с демонстрации Национальный архив США убрал с фотографии массовых протестов 21 января 2017 года на выставке слово «Трамп». Как пишет газета Washington …



Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии» Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова Алены Водонаевой, которая обвинила ее в «пропаганде агрессии и невежества». Соответствующий пост журналистка опубликовала …

