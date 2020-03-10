Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

10 марта 2020     25
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии

Внук королевы Великобритании принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл, которые решили отказаться от титулов, в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает таблоид The Sun.

Вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и его женой Кейт они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей подругой Керри Симондс и другие гости.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Супруги рассказали о намерении создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке. Данное явление в социальных сетях и СМИ окрестили как Megxit по аналогии с выражением, которое обозначает процедуру выхода Великобритании из ЕС — Brexit.

Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована.

Источник: Газета Известия

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