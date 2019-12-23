Приостановившая деятельность на «Северном потоке-2» компания отвела все суда

23 декабря 2019     7
Приостановившая деятельность на «Северном потоке-2» компания отвела все суда

Швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2» и ранее приостановившая деятельность в проекте, отвела все свои суда из района прокладки газопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что группа судов, которая была задействована в строительстве, будет «расформирована». На вопрос о том, насколько может затянуться реализация проекта, в компании не ответили.

Ранее Allseas сообщила о приостановке строительства «Северного потока-2» из-за угрозы санкций США. До этого сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

19 декабря также сообщалось, что американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами Эдварду Хирема, главе Allseas. Политики предупредили, что компанию ожидают сокрушительные и потенциально роковые санкции, если она не прекратит участие в проекте.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Источник: Лента.Ру

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