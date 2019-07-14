Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, достигло к началу лета 3% взрослого населения страны. Это составляет 3 млн 429 тыс. человек, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За первые пять месяцев года число невыездных должников выросло на 31%. Больше всего их в южных регионах страны — 50%, самый низкий прирост отмечен на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%), пишет 14 июля ТАСС.

В абсолютных цифрах самый большой прирост дала Москва, в столице число невыездных граждан выросло на 86% и составило к началу лета 157 тыс. человек. За Москвой следует Татарстан (145 тыс.) и Краснодарский край (144 тыс.).

На Урале по числу невыездных должников лидирует Свердловская область, там за границу не могут выехать 94 тыс. человек.

В целом на долю Центральной России приходится 20,6% среди всех невыездных.

Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогли около 3 млн россиян.

Источник: Газета Известия