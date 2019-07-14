Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России

14 июля 2019     38
Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, достигло к началу лета 3% взрослого населения страны. Это составляет 3 млн 429 тыс. человек, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

За первые пять месяцев года число невыездных должников выросло на 31%. Больше всего их в южных регионах страны — 50%, самый низкий прирост отмечен на Урале (6%) и Дальнем Востоке (4%), пишет 14 июля ТАСС.

В абсолютных цифрах самый большой прирост дала Москва, в столице число невыездных граждан выросло на 86% и составило к началу лета 157 тыс. человек. За Москвой следует Татарстан (145 тыс.) и Краснодарский край (144 тыс.).

На Урале по числу невыездных должников лидирует Свердловская область, там за границу не могут выехать 94 тыс. человек.

В целом на долю Центральной России приходится 20,6% среди всех невыездных.

Самыми злостными неплательщиками обычно выступают клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%).

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогли около 3 млн россиян.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Европа призвала Россию сохранить ДРСМД
Европа призвала Россию сохранить ДРСМД

Европейский союз обеспокоен развитием ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает Россию его сохранить. …


Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России
Приставы ограничили в выезде 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, достигло к началу лета 3% взрослого населения страны. Это составляет 3 млн 429 …


Чемпион НБА впал в кому после ДТП
Чемпион НБА впал в кому после ДТП

Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает …


Минобороны России опубликовало видео доставки С-400 в Турцию
Минобороны России опубликовало видео доставки С-400 в Турцию

Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Источник: Россия Сегодня


Российские синхронистки победили в технической программе на ЧМ в Кванджу
Российские синхронистки победили в технической программе на ЧМ в Кванджу

Спортсменки из России Светлана Ромашкина и Светлана Колесниченко одержали победу в технической программе синхронного плавания среди дуэтов на чемпионате мира …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты