Присягу новый премьер Греции принесет 8 июля

Лидер греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 июля, принесет присягу в качестве премьер-министра. Об этом рассказал источник в партии.

По словам собеседника журналистов, председатель парламента Никос Вуцис передаст главе государства Прокопису Павлопулосу результаты выборов 8 июля в 11:30 по местному времени (совпадает с московским). Полтора часа спустя Мицотакиса приведут к присяге, после этого будет объявлен состав правительства, передает «РИА Новости».

Действующий премьер Греции Алексис Ципрас уже поздравил преемника с победой по телефону.

По последним данным, «Новая демократия» набирает около 40% голосов, второе место занимает правящая «Сириза» (32%), третье — «Движение за перемены» (8,3%).

Ципрас попросил Павлопулоса о роспуске парламента и внеочередных выборах 10 июня. Двумя неделями ранее он объявил о планах провести досрочное голосование после того, как возглавляемая им правящая партия уступила главной оппозиционной «Новой демократии» на выборах в Европейский парламент.

Источник: Газета Известия