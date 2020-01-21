Прихоть жены обернулась для мужа выигрышем в полмиллиона долларов

21 января 2020     20
Прихоть жены обернулась для мужа выигрышем в полмиллиона долларов

Житель американского города Колониал Бич, штат Вирджиния, исполнил прихоть жены и выиграл в лотерею полмиллиона долларов (30,9 миллиона рублей). Об этом сообщает портал UPI.

Харланд Додсон (Harland Dodson) утверждает, что отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для жены. Заодно он решил приобрести себе и ей по два лотерейных билета. Один из них обернулся для супругов выигрышем в полмиллиона долларов.

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«Помню, как сказал жене: “Мы только что выиграли 500 тысяч долларов!”» — рассказывает Додсон. В ответ она попросила показать доказательство победы, а муж шутливо отказал. Победители не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.

Представители лотереи отметили, что шанс выигрыша был один из 652 800.

В августе прошлого года сообщалось, что жительница американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, отправилась в магазин за макаронами с сыром и заодно купила выигрышный лотерейный билет. Сумма ее приза составила 250 тысяч долларов (15,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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Источник: Лента.Ру

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