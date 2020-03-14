Причиной тревоги на борту летевшего в Москву SSJ-100 стал кондиционер

14 марта 2020     14
Причиной тревоги на борту летевшего в Москву SSJ-100 стал кондиционер

Неполадки в системе кондиционирования стали причиной подачи сигнала тревоги с борта летевшего в Москву пассажирского самолета SSJ-100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что на борту сработал датчик неисправности кондиционера, экипаж, согласно инструкции, принял решение снизиться с нормальной высоты в 10 тысяч метров до 4,5 тысячи и продолжать полет в штатном режиме. Посадка ожидается в аэропорту Шереметьево.

Ранее сообщалось, что лайнер, следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги менее чем через полчаса после взлета.

9 марта самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, из-за технической неисправности был вынужден развернуться.

Источник: Лента.Ру

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