При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения

30 июля 2019     23
При закупках палаток сгоревшего детского лагеря нашли нарушения

Сгоревшие во время пожара в хабаровском лагере «Холдоми» палатки были закуплены незаконно. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю.

Отмечается, что руководство лагеря нарушило закон о защите конкуренции. ФАС обнаружила признаки заключения антиконкурентного соглашения между заказчиком и организациями, участвующими в аукционе, на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря.

Дело возбуждено в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ «Дом молодежи», владельца лагеря «Экстрим Сервис» и ООО «Флагман». Проверка была проведена после публикаций о приобретении палаток для лагеря, сказано в сообщении.

23 июля выяснилось, что палатки имели официальный сертификат негорючести и были рекомендованы региональными властями. В учреждении их было два вида — «Памир-30» для детей и «Памир-10» для вожатых.Утверждалось, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

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12:37 — 23 июля

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, там было 189 человек, сгорели 20 из 26 палаток. В результате пожара погибли четыре ребенка. Основная версия случившиеся — неисправный обогреватель, на котором дети сушили одежду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Начальник палаточного городка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

Источник: Лента.Ру

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