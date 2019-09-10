При пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом пострадали два человека

10 сентября 2019     10
При пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили во вторник, 10 сентября в пресс-службе областного главка МЧС.

«Один пострадавший госпитализирован в Приволжский окружной медицинский центр», — цитирует ТАСС сообщение спасателей. Для тушения пожара привлекут два пожарных поезда, отметили в МЧС.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков сообщил с места пожара, что произошел разлив нефтепродуктов, предположительно, масла. На место ЧП выехали сотрудники регионального Роспотребнадзора для исследования воздуха.

Ангар, предназначенный для хранения масла, загорелся в промзоне «Кудьминская» в Нижегородской области вечером во вторник. Площадь пожара уже составила 10 тыс. кв м.

Источник: Газета Известия

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