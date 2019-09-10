При пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили во вторник, 10 сентября в пресс-службе областного главка МЧС.

«Один пострадавший госпитализирован в Приволжский окружной медицинский центр», — цитирует ТАСС сообщение спасателей. Для тушения пожара привлекут два пожарных поезда, отметили в МЧС.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков сообщил с места пожара, что произошел разлив нефтепродуктов, предположительно, масла. На место ЧП выехали сотрудники регионального Роспотребнадзора для исследования воздуха.

Ангар, предназначенный для хранения масла, загорелся в промзоне «Кудьминская» в Нижегородской области вечером во вторник. Площадь пожара уже составила 10 тыс. кв м.

Источник: Газета Известия