При пожаре в лодке с дайверами в Калифорнии могла погибнуть уроженка России

Одной из погибших при пожаре на борту туристического судна для дайверов в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на список погибших.

Из профиля в Facebook следует, что Юлия Крашенная училась в московской школе 1263 с углубленным изучением английского языка. В США девушка работала менеджером в компании SpiralLinks.

Девушка и ее погибший на той же лодке друг Дэн Гарсия увлекались дайвингом.

4 сентября сообщалось, что спасатели подняли со дна тела 33 человек, погибших во время пожара и затопления прогулочной яхты Conception у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии.

Источник: Газета Известия