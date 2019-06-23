При столкновении катера и лодки на Волге погибла девушка

23 июня 2019     22
При столкновении катера и лодки на Волге погибла девушка

Спасатели извлекли из Волги тело 28-летней девушки, которая погибла из-за столкновения катера и лодки в Самаре. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации «Комсомольской правды», погибшую зовут Юлия Гольдина, она известная в Самаре певица.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 21 июня. На Волге в Промышленном районе Самары столкнулись катер «Сильвер» и лодка «Казанка». Двое пассажиров катера не пострадали, а лодка затонула. На ней находились пять человек, все, предположительно, были в состоянии алкогольного опьянения. Трое пассажиров «Казанки» получили травмы, еще одна девушка пропала без вести.

22 июня пожар начался на борту пассажирского теплохода «Василий Чапаев» на Волге. Инцидент произошел неподалеку от Казани. Возгорание произошло в машинном отделении теплохода, загорелся силовой кабель. Огонь успел распространиться на площади в 1 кв. м, после чего был потушен командой судна.

Отмечается, что на борту находится около 200 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Источник: Газета Известия

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