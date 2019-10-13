Провалившиеся в США шпионы рассказали о причинах промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которые в 2010 году были раскрыты в США, рассказали о причинах провалов некоторых шпионских миссий. Их слова во время выступления в проекте «Прямая линия» передает издание Znak.com.

Безруков выразил мнение, что причина участившихся сообщений о шпионских скандалах — усиление мировой напряженности. «Часть из них — какие-то утечки, такое случается. Организации большие, иногда кто-то что-то сливает. Часть оттого, что противник работает, ищет, что-то находит, они же тоже профессионалы», — сказал он.

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По словам бывшего разведчика, среди таких сообщений бывают и полностью ложные. В качестве примера он привел историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Вавилова также допустила, что на качестве работы разведки сказывается нехватка патриотического воспитания. Она подчеркнула, что некоторое падение уровня происходит и в других странах. «Методы меняются, и спецслужбы не успевают перестроиться. Любая спецслужба где-то будет успевать, а где-то не успевать, потому что нельзя же быть полностью успешным везде», — отметила она.

В июне 2010-го власти США арестовали десять российских агентов по подозрению в шпионаже, среди них были Вавилова и Безруков, а также Анна Чапман. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина, а также ряд сотрудников спецслужб, включая Сергея Скрипаля, осужденных в России за шпионаж. Обмен прошел в аэропорту австрийской столицы.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Великобритания обвиняет Россию в причастности к произошедшему, Москва отвергает все обвинения британской стороны.

Источник: Лента.Ру