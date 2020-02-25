Проверку проведут в детсаду ЕАО после рассказа о заклеивании рот ребенку

25 февраля 2020     13
Проверку проведут в детсаду ЕАО после рассказа о заклеивании рот ребенку

В детском саду №12 в Биробиджане в ближайшее время будет проведена служебная проверка для того, чтобы выяснить, действительно ли воспитатель заклеивал ребенку скотчем рот. Проверку инициировал мэр города Александр Головатый.

По словам заведующей детским садом, воспитатель уже уволилась. В обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура. Однако, как сказали ИА EAOMedia в городской администрации, ситуация неоднозначная, поскольку некоторые дети не подтверждают, что подобные издевательства действительно совершались.

В марте 2019 года вокруг одного из детских садов Биробиджана разгорелся скандал. Воспитанники заявили о рукоприкладстве некоторых сотрудников. В избиениях они обвинили преподавателя по музыке и говорили, что она обзывала их свиньями. Однако были и мнения, что подобная ситуация произошла из-за того, что «коллектив детского сада, мягко говоря, не очень дружен».

Источник: Газета Известия

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