Проголосовавших за оппозицию украинцев назвали рабами

22 июля 2019     25
Проголосовавших за оппозицию украинцев назвали рабами

Предварительные результаты выборов в Верховную Раду свидетельствуют о том, что значительная часть украинцев готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в своем блоге.

«Их не научила история нашей страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нуждающиеся, битые и обречены на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний готовый обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?» — написал Турчинов.

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