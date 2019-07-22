Проголосовавших за оппозицию украинцев назвали рабами

Предварительные результаты выборов в Верховную Раду свидетельствуют о том, что значительная часть украинцев готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в своем блоге.

«Их не научила история нашей страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нуждающиеся, битые и обречены на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний готовый обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?» — написал Турчинов.