Продажи смартфонов с гибким дисплеем провалились в России

Продажи первого в мире серийного смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold провалились в России. Об этом свидетельствуют данные компании — партнера нескольких производителей электроники, с которыми ознакомились «Известия».

За неделю с момента старта продаж было реализовано чуть более 1 тыс. девайсов. Один из источников «Известий» рассказал, что сейчас продается 100-150 гаджетов в неделю. Стоимость новинки от Samsung составляет 159 990 рублей.

На данный момент он является самым дорогим смартфоном на российском рынке, кроме люксовых аппаратов. При этом гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что даже с учетом высокой цены 1 тыс. экземпляров — это очень мало.

Правда, Samsung называет продажи Galaxy Fold успешными, но не раскрывает данных. По словам представителя компании, результаты предзаказа новинки, открытого 4 октября, показали высокий интерес россиян к продукту.

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Не в дюймах счастье: первый сгибающийся смартфон не нашел покупателей

Источник: Газета Известия