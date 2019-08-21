Продажу алкоголя в дни народных гуляний в Челябинске могут запретить

21 августа 2019     17
Продажу алкоголя в дни народных гуляний в Челябинске могут запретить

Депутаты Челябинска предложили запретить продажу алкоголя во время городских праздников. Поправки в соответствующий закон могут быть внесены уже в ближайшие месяцы.

Пока у городских властей нет права на введение подобных ограничительных мер. Магазины сами принимают решение о запрете продажи спиртных напитков в дни народных гуляний, пояснил глава городского управления информационной политики Владимир Сафонов, на которого ссылается сайт «Первого областного».

По словам чиновника, запретить продажу алкоголя можно только при проведении политических акций и мероприятий, и только в радиусе 500 м от места событий. Запрет действует за три часа до мероприятия и в течение трех часов после его завершения.

Решение о принятии поправок областной парламент примет после Дня города, предположил Сафонов. Агентство уточняет, что подобную практику применяют в соседнем Екатеринбурге.

Ранее Минздрав России предложил запретить продажу крепкого алкоголя лицам, моложе 21 года. В Минэкономразвития России эту идею не поддержали.

Источник: Газета Известия

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