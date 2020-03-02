Продюсеры напророчили Little Big «поднять на уши Европу»

2 марта 2020     18
Продюсеры напророчили Little Big «поднять на уши Европу»

Группа Little Big может «поднять на уши Европу». Об этом напророчила музыкальный продюсер Яна Рудковская, передает РИА Новости.

«Это лучший выбор, который может быть, кроме еще Димы Билана, за которого тоже не стыдно. Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. Это шикарнейший выбор. Я уверена, что они всех порвут! Большой респект Первому каналу», — заявила она.

Рудковская добавила, что у Little Big большой шанс привезти еще раз «Евровидение» в Россию.

С ней согласился продюсер Иосиф Пригожин. Little Big «на сегодняшний день выглядят очень достойно. Это здорово, правильно сделанное шоу, тот самый случай, когда нет вопросов, полностью согласен», — сказал он.

Ранее 2 марта Первый канал объявил, что Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, который пройдет в Нидерландах. Песня, с которой группа выступит на конкурсе, будет представлена в ближайшие дни.

Группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Коллектив регулярно дает концерты в России и Европе и имеет ряд музыкальных наград. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 2 марта 2020 года он набрал более 350 миллионов просмотров.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Источник: Лента.Ру

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