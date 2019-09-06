Проезд детей-инвалидов к местам лечения компенсируют в Хабаровском крае

6 сентября 2019     17
Проезд детей-инвалидов к местам лечения компенсируют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2020 году дети-инвалиды смогут получать компенсации на проезд в реабилитационные центры и обратно. Частичное возмещение расходов также предусмотрено для сопровождающих лиц.

По данным министерства социальной защиты, в регионе проживают почти 5,1 тыс. детей-инвалидов. Реабилитация проводится в трех учреждениях – в Бикине, Советской гавани и в Комсомольске-на-Амуре. В 2018 году в них побывали 240 детей из других муниципалитетов, сообщает ИА AmurMedia.

Согласно постановлению правительства Хабаровского края, с 1 января 2020 года детям-инвалидам в возрасте до 18 лет будут полностью возмещать стоимость проезда до реабилитационных центров. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий будут компенсировать расходы на авиабилеты. Сопровождающие лица получат компенсацию 50% затрат. Возмещение расходов возможно не более двух раз в год.

Источник: Газета Известия

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