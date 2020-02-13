Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России

13 февраля 2020     6
Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Росреестра, который занимался разработкой документа совместно с Минэкономразвития на протяжении двух лет.

По данным единого государственного реестра недвижимости, в стране незарегистрированными остаются более чем 3,5 млн гаражей. Многие граждане годами не могли оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а также из-за отсутствия в законе определения «гараж». Предположительно, новый законопроект может коснуться более 4 млн гаражных объектов.

В сопроводительных материалах к законопроекту поясняется, что в России на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 млн гаражных объектов. При этом количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей значительно превышает указанные показатели. При этом в российском законодательстве понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют.

Помимо этого, документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2020 года.

В конце ноября замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала об упрощении регистрации гаражей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России
Проект закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесен в Правительство России. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Росреестра, который занимался разработкой …


В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы
В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы

09:48 Полина Полетаева Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT идею ввести дополнительные …


Названа средняя цена квартиры в Москве
Названа средняя цена квартиры в Москве

Средняя цены квартиры на первичном рынке Москвы в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет 12,5 миллиона рублей. Об этом говорится …


Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе …


В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

06:00 Александра Рыкова В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты