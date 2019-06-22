Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

22 июня 2019     19
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, предпринятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам россиян, они чувствуют себя в безопасности и не хотят возвращаться. «История с тем, что меня кто-то хочет эвакуировать в Россию, меня не обрадовала. Кроме бизнеса у меня здесь полноценная жизнь. Эта история со “спасением”, мне совершенно не нравится», — рассказала россиянка, проживающая в Тбилиси.

Граждане России отмечают, что местные жители, несмотря на свои радикальные взгляды, относятся к ним с пониманием и гостеприимством, а протестующие выступают против политики и не переходят на личности. Кроме того, протестные акции сосредоточены в центре Тбилиси, а «остальной город живет, как жил», утверждают россияне.

Многие собеседники издания рассказали, что планировали в ближайшее время лететь на родину, однако теперь переживают, что не смогут вернуться обратно.

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также российский лидер поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

Источник: Лента.Ру

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