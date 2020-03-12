Прожившие 60 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день

12 марта 2020     14
Прожившие 60 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день

Прожившие 60 лет вместе супруги из Италии умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа. Об этом рассказал Daily Mail их сын.

82-летняя Севера Белотти и ее супруг — Луиджи Каррара 86 лет жили в городе Альбино, северной провинции Бергамо. Более недели они находились дома с высокой температурой, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена — в 9:15, а муж — в 11:00.

Их сын по имени Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. «Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», — рассказал он. Сейчас он помещен в карантин с женой и двумя детьми.

Ранее 12 марта сообщалось, что за последние сутки в Италии от коронавируса погибли почти 200 человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек. Больше 4,7 тысяч скончались, а 68,6 тысяч — вылечились. В Италии число заразившихся составляет 12,4 тысячи человек. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 34 случаях заражения коронавирусом.

Источник: Лента.Ру

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