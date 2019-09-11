Производители «Монополии» взялись за гендерную справедливость

11 сентября 2019     16
Производители «Монополии» взялись за гендерную справедливость

Американская компания Hasbro выпустила новую версию игры «Монополия» под названием Ms. Monopoly («Мисс Монополия»), в которой женщины получают больше денег, чем мужчины. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В США игра поступила в продажу 10 сентября. По правилам новой «Монополии», в начале игры женщины получают 1,9 тысячи долларов игровой валюты, в то время как мужчины — 1,5 тысячи. Также изменился размер выплат после прохождения игрового круга — 240 и 200 долларов соответственно.

Кроме того, игроки Ms. Monopoly больше не будут покупать недвижимость и яхты. Вместо этого у них есть возможность инвестировать в изобретения, сделанные женщинами. Таким образом создатели игры хотели подчеркнуть женский вклад в мировой прогресс.

Помимо этого, в игре появился новый персонаж — Мисс Монополия. По сюжету, она является племянницей традиционного персонажа игры — магната дяди Пеннибэгса или Мистера Монополия. Главная героиня игры предпочитает инвестировать в бизнес предпринимателей-женщин, подчеркивает CBS News.

Отмечается, что создатели Ms. Monopoly хотели привлечь внимание к разрыву в оплате труда мужчин и женщин. В частности, с подобной несправедливостью сталкиваются женщины в Германии, Франции, Великобритании и других странах.

Источник: Лента.Ру

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