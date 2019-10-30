Производители Fiat и Peugeot подтвердили переговоры об объединении

Пресс-службы автоконцернов Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и Groupe PSA (производит автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) в среду, 30 октября, подтвердили, что компании ведут переговоры о слиянии. Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники.

В пресс-релизе FCA говорится, что компания подтверждает сообщения СМИ, и в данный момент не может ничего добавить к этой информации.

Пресс-служба Grouppe PSA также подтвердила информацию, не сообщив подробностей.

29 октября газета Wall Street Journal сообщила о возможном объединении автогигантов. Источники издания рассказали, что обсуждается вариант полного слияния на равных. Главой объединенной компании, по словам собеседника журналистов, станет президент PSA Карлос Таварес.

Источник: Газета Известия