Производитель провалившего испытания SSJ 100 собрался обратиться в прокуратуру

15 февраля 2020     14
Производитель провалившего испытания SSJ 100 собрался обратиться в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Проводимые производителем испытания не показаны на опубликованном Лукашевичем видео, заверили в ГСС. Там объяснили, что контрольные выпуски сертифицируются по российским и международным требованиям. Они проводятся только на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных. «Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно», — добавили в компании.

В мае 2019 года самолет SSJ 100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, потерпел крушение в аэропорту Шереметьево. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками произошел пожар. В результате 41 человек погиб, 37 человек удалось спасти. Причиной смерти большинства пассажиров стали дым и огонь.

Источник: Лента.Ру

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