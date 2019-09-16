Прокурор Лесосибирска с семьей погиб в результате пожара

Прокурор города Лесосибирска в Красноярском крае Василий Федорцов со своей семьей погибли при пожаре в квартире пятиэтажки, расположенной по улице Гусарова. Об этом сообщил РЕН ТВ пресс-секретарь краевой прокуратуры Ольга Гайдук в понедельник, 16 сентября.

«С прискорбием подтверждаем, что прокурор города Лесобибирска Себорцов Василий Владимирович, супруга, 2 детей и сестра со своей семьей погибли», — сказала она.

Пожар произошел в 22:26 мск 15 сентября. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что при тушении огня и разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела четырех взрослых и четырех детей.

По данным ГУ МЧС по региону, причиной возгорания могло быть замыкание проводки. Она была старой и не выдержала высокого напряжения. РЕН ТВ со ссылкой на МВД отмечает, что замыкание произошло из-за «перегруженности», так как было подключено слишком много электроприборов.

Главное управление Следственного комитета России по краю возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре по ч. 3 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным следствия, квартира по улице Гусарова, 23 краевого центра загорелась около 02:00 ночи по местному времени (около 22:00 по мск). В ней проживала семья с двумя детьми, к которой на выходные приехали родственники с двумя детьми. Соседи вызвали пожарных, которые, проникнув в квартиру, обнаружили там тела восьми человек.

Источник: Газета Известия