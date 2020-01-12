Промоутер оценил предстоящий бой Макгрегора и Серроне

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о шансах ирландского борца Конора Макгрегора в бою UFC 246 против американца Дональда Серроне. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 12 января.

По мнению Хрюнова, Макгрегор может несколькими ударами одержать досрочную победу в поединке. Он сделал предположение, что бой закончится на второй минуте.

«Это возрождение Конора, потому что он молодой, красивый, сильный и нерастраченный. Он на самом деле великий и искусный боец. Он одерживал победы в тяжелейших боях. Я надеюсь на его возрождение, чтобы его перестали воспринимать как раздражитель, вернул себе репутацию бойцы», — отметил промоутер.

Бой Макгрегора против Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе в ходе турнира UFC 246. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ, она начнется 19 января в 6:00 мск.

Бой станет громким возвращением Макгрегора в октагон. Если спортсмену удастся победить Серроне, то фанаты UFC получат шанс увидеть его реванш с Нурмагомедовым. Поединок в полусреднем весе пройдет в Лас-Вегасе.

Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе.

Источник: Газета Известия