Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.

По словам артистки в последнее время она очень много работала, и ей было необходимо « “освободиться” и набраться сил… Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами…».

Андрейченко рассказала, что в субботу ее увезли в джунгли, «где организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира».

«Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка “silence”/ молчание. В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — сообщила она.

Актриса добавила, что в понедельник в 17.30 (2:30 вторника мск) ее привезли домой, тогда же она включила телефон.

27 января стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко пропала в Мексике. В субботу, 25 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала от нее на своей машине в 15:00, сославшись на плохое самочувствие. После этого она больше не выходила на связь.

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Источник: Газета Известия