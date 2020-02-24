Пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка нашлась

В Мексике была найдена попавшая неделю назад 15-летняя россиянка Лилиана Игнатьева, проживающая в семьей в городе Тлахомулько-де-Суньига. Информация об этом появилась 24 февраля на странице прокуратуры штата Халиско в Twitter.

#AlertaAmber | Ya fue LOCALIZADA la adolescente LILIANA IGNATEVA de 15 años de edad. Agradecemos su colaboración. pic.twitter.com/TiVmJHNOeL — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 24, 2020

Консул РФ в Мексике Андрей Трояновский в беседе с «РИА Новости» подтвердил информацию о том, что Игнатьева нашлась. Он также рассказал, что подросток на данный момент находится с родителями.

«Родители девочки сообщили, что она жива и здорова. Девочку не похищали, она сама ушла из дома», — отметил российский дипломат.

17 февраля Лилиана и еще две гражданки Мексики 16 и 17 лет были объявлены в розыск. Согласно заявлению прокуратуры, дети могли быть жертвами преступления. Спустя неделю после пропажи подростков правоохранители объявили «жёлтую тревогу».

Источник: Газета Известия