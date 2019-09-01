Пропавшего в озере Иссык-Куль чиновника нашли живым спустя восемь часов

Пропавший во время заплыва через озеро Иссык-Куль в Киргизии глава Российско-Киргизского Фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев найден живым спустя восемь часов.

Как рассказал порталу Sputnik Кыргызстан сам чиновник, он «потерялся» во время шторма в субботу, 31 августа, когда предпринял попытку переплыть Иссык-Куль. 43-летнему мужчине предстояло преодолеть по воде чуть более 15 км от северного до южного побережья озера.

По словам Асрандиева, он выплыл в 07:20 утра. В 17:00 «подул сильный ветер, начался шторм, волны были высотой в 2-3 метра». В этот момент он заметил, что лодка сопровождения начала отставать, а «затем мы потеряли друг друга из виду».

«После этого плыл семь часов и примерно в 00:20 доплыл до берега возле села Бар-Булак. Потом пошел вдоль берега к маяку и примерно в 02:00 меня подобрали спасатели», — сказал Асрандиев.

При этом он оценил свое состояние как «нормальное», добавив, что «чуть-чуть замерз». В поисках чиновника были задействованы несколько десятков спасателей и плавсредств.

«В общей сложности я провел в воде 19 часов. Мы вообще планировали проплыть около 30 км за 14-15 часов, но из-за шторма сбились», — посетовал Асрандиев.

Чиновник резюмировал, что больше беспокоился за сопровождающего в лодке. «За себя особо не переживал, знал, что доплыву», — заключил он.

Годом ранее Асрандиев переплыл Иссык-Куль в самой узкой его части, преодолев дистанцию в 14 км. Средняя ширина озера составляет около 50 км. Температура воды в озере, которое расположено на отметке 1,6 тыс. метров над уровнем моря, в это время года составляет примерно 14-17 градусов.

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Источник: Газета Известия