Пропавшие серверы СНБО Украины с гостайнами нашлись

29 мая 2019     25
Пропавшие серверы СНБО Украины с гостайнами нашлись

Пропавшие серверы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины находятся на своих местах. Об этом в своем Faceook написал бывший пресс-секретарь Перта Перошенко Святослав Цеголко.

По его словам, видеозаявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка о пропаже компьютерной техники из ситуационного центра СНБО не соответствует действительности. Цегодко пояснил, что Данилюк продемонстрировал пустующую ситуационную комнату в администрации президента Украины, вся техника в которой была арендована на деньги Порошенко и после смены власти возвращена владельцу.

Сейчас читают:

Huawei захотела засудить США
Huawei захотела засудить США

Компания Huawei подала иск в США с требованием исключить ее из черного списка и снять запрет на покупку компонентов и …


Пьяный украинский депутат устроил перепалку в прямом эфире
Пьяный украинский депутат устроил перепалку в прямом эфире

Зрители украинской телепрограммы на телеканале ZIK заподозрили народного депутата Игоря Мосийчука в появлении пьяным в эфире. Во время программы, в …


«Грубейшая провокация»: что известно о действиях спецназа Косова на севере непризнанной республики
«Грубейшая провокация»: что известно о действиях спецназа Косова на севере непризнанной республики

Посол России в Сербии Александр Чепурин считает «грубейшей провокацией и неуважением норм международного права» действия косовского спецназа (ROSU) на севере …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info