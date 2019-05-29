Пропавшие серверы СНБО Украины с гостайнами нашлись

Пропавшие серверы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины находятся на своих местах. Об этом в своем Faceook написал бывший пресс-секретарь Перта Перошенко Святослав Цеголко.

По его словам, видеозаявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка о пропаже компьютерной техники из ситуационного центра СНБО не соответствует действительности. Цегодко пояснил, что Данилюк продемонстрировал пустующую ситуационную комнату в администрации президента Украины, вся техника в которой была арендована на деньги Порошенко и после смены власти возвращена владельцу.