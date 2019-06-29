Прорыв дамбы произошел в Иркутской области

На реке Ока в Иркутской области произошел прорыв дамбы, сообщил 29 июня представитель администрации Куйтунского района на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола.

По его словам, в зоне подтопления оказались около 300 человек. Для них подготовили пункты временного размещения (ПВР).

«Большинство выезжают к родственникам», — цитирует чиновника ТАСС.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены десятки населенных пунктов. По данным МЧС региона, пострадали 3,7 тыс. домов.

Ранее в субботу сообщалось, что федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области затоплена на протяжении шести км.

Источник: Газета Известия