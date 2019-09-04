Простуда пятилетней девочки оказалась смертельной болезнью

4 сентября 2019     20
Простуда пятилетней девочки оказалась смертельной болезнью

Доктора приняли симптомы смертельной болезни у юной пациентки за простуду и погубили ее. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

13 декабря 2017 года родители отвезли пятилетнюю дочь Аву Макфарлейн (Ava Macfarlane) в больницу после того, как у нее начались проблемы с дыханием, поднялась температура и появилась сыпь и повышенная сонливость. Медики осмотрели пациентку, прописали ей парацетамол и ибупрофен от простуды и отправили домой.

«Вирус, — вспоминает ее мать Лесли Гирринг (Lesley Gearing) слова врачей. — Они сказали, что сейчас в округе распространился какой-то вирус».

После возвращения из больницы состояние девочки ухудшилось. На следующее утро родители снова отвезли ребенка на прием к докторам. К тому моменту ноги Авы покрылись сыпью и приобрели серый оттенок. «Нам сказали, что у нее обезвоживание, — рассказывает Гирринг. — Она была очень вялая». Медики давали пациентке жидкость, однако это не помогало. Ее вынужденно ввели в искусственную кому и дали антибиотики.

Состояние больной продолжало ухудшаться. 15 декабря она скончалась от сепсиса, вызванного инфекционно-токсическим шоком. «Ава решила, что с нее достаточно мучений, — заключила Гирринг. — У нее остановилось сердце». Ведется судебное разбирательство.

В августе сообщалось, что в английском городе Бриджуотер, графство Сомерсет, врачи диагностировали у ребенка смертельную болезнь после того, как он заразился ветрянкой. Годовалый Флетчер Смит подцепил ветряную оспу от одной из своих старших сестер.

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Источник: Лента.Ру

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