Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

23 июня 2019     5
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

По словам одного из демонстрантов Гиги Макарашвили, митингующие двигаются мирно. Они намерены подойти к офису партии, который расположен в нескольких сотнях метров от здания парламента, и озвучить там свои требования.

«Пусть потом власти не говорят, что нас не слышат», — сообщил он, передает ТАСС 22 июня.

В субботу у здания парламента Грузии началась очередная протестная акция, при этом участников меньше, чем в предыдущие дни. В основном среди собравшихся молодежь. В центре города дежурят бригады скорой помощи и полицейские.

20 июня в грузинской столице разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат, член Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.

Позже ситуация накалилась, в центре Тбилиси начались массовые демонстрации. Представители оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре города. В ходе акций протеста, переросших в стычки с полицией, один человек погиб, не менее 240 пострадали. Еще свыше 300 демонстрантов были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя беспорядки, заявила, что раскол в грузинском обществе никому не идет на руку, кроме Москвы. Также она назвала Россию врагом и оккупантом и добавила, что все, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».

Источник: Газета Известия

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