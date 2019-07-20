Против «Барселоны» открыли расследование из-за покупки Гризманна

20 июля 2019     18
Против «Барселоны» открыли расследование из-за покупки Гризманна

Королевская федерация футбола Испании рассмотрит дело о переходе французского форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону». Об этом сообщает AS.

Футбольные власти приступили к изучению дела с целью установить, были ли нарушения правил ведения переговоров с игроком со стороны каталонского клуба. Поводом стала жалоба со стороны «Атлетико».

12 июля «Барселона» объявила о переходе 28-летнего футболиста, огласив сумму трансфера в 120 миллионов евро. За этим последовало заявление «Атлетико»: клуб обвинил каталонцев в том, что договоренность с игроком была достигнута ранее, чем сумма отступных в контракте Гризманна снизилась с 200 до 120 миллионов евро. В связи с этим «Атлетико» объявил о намерении добиться выплаты дополнительных 80 миллионов евро за трансфер француза.

Гризманн объявил об уходе из «Атлетико» в конце сезона-2018/2019. Основным претендентом на игрока считалась «Барселона». Защищая цвета мадридцев с 2014-го, француз провел 180 матчей и забил 94 гола. В составе сборной Франции Гризманн становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.

Источник: Лента.Ру

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