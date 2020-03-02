Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело

2 марта 2020     17
Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Джемала Мамояна, известного в криминальных кругах как Джеко Тбилисский. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Полиция установила, что Тбилисский с 2014 года фактически руководил преступным сообществом в Приморье. При этом он контролировал криминальные процессы в регионе, находясь за пределами России.

Также были установлены личности тех, кто обеспечивал на территории Приморья непосредственный контроль над криминальными процессами, отчитывался перед фигурантом и следил за исполнением его указаний.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на задержание Тбилисского и пресечение деятельности других лидеров уголовно-преступной среды.

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12:04 — 13 июня 2018

В июне прошлого года Мамоян был объявлен в международный розыск по решению Магаданского городского суда. Его обвинили в организации преступного сообщества.

Джемал Мамоян — уроженец Тбилиси, езид по национальности. В ноябре 2008 года он получил воровской титул по решению представителей клана лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан).

27 февраля 2009 года Мамоян был задержан в Москве. При себе у него оказалось 33 грамма гашиша. Он был доставлен в ОВД «Проспект Вернадского», где ранил себя в живот перочинным ножом, после чего был госпитализирован.

В том же году Мамоян получил четыре года лишения свободы за хранение наркотиков в крупном размере. По информации «Прайм Крайм», последний год своего срока авторитет отбывал в Магаданской области в статусе смотрящего за регионом. После освобождения он перебрался в Армению.

Источник: Лента.Ру

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